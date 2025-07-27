Google выплатит $12,5К аргентинцу, который случайно попал голым на гугл-карты
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Компания Google выплатит 12,5 тысячи долларов жителю Аргентины, чье обнажённое фото случайно попало в сервис Google Street View. Как сообщает CTV News, инцидент произошёл, когда камера автомобиля компании засняла мужчину в его собственном дворе.
Несмотря на наличие забора, высоко расположенная камера запечатлела голого мужчину, а также номер его дома и название улицы. Эти изображения оставались в открытом доступе несколько месяцев, пока не привлекли внимание местных СМИ и пользователей соцсетей.
Первоначально Google отказывался признавать вину, утверждая, что съёмка велась в публичном пространстве. Однако суд обязал компанию выплатить компенсацию, хотя и сократил запрашиваемую сумму с 50 до 12,5 тысячи долларов.
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