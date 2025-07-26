Застали голой: Россиянка не сменила замок в новой квартире и пришла в ужас от вторжения незваных гостей

В Ленинградской области строитель проник в чужую квартиру, открыв дверь своим ключом, и застал хозяйку обнажённой. Всё случилось 22 июля ночью после того, как Наталья уложила ребёнка спать и сама уснула, сообщает SHOT.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Супруги купили квартиру в ЖК «Новые горизонты» в посёлке Бугры под Санкт-Петербургом и, получив ключи, сразу заселились, не меняя замков. Хозяйка проснулась буквально через час от стука в дверь и увидела, как кто-то открывает её квартиру своим ключом. В квартиру вошёл незнакомый мужчина, застал её в нижнем белье и, испугавшись, позвал напарника и быстро ушёл. Наталья выбежала в коридор, чтобы всё выяснить.

Оказалось, что это были строители, которые якобы пришли менять окна. Муж Натальи обратился к прорабу, который заявил, что у рабочих есть ключи от квартир – это обычная практика. В итоге супруги забрали все дубликаты ключей, заменили замки и подали заявление в полицию.