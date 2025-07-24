OnlyFans по-русски: Голая девушка устроила стриптиз на капоте машины в Мурино

В Мурино, Ленинградская область, двое парней столкнулись с весьма необычной проблемой, о которой они и мечтать не могли — на капот их автомобиля неожиданно свалилась полностью обнажённая незнакомка. Об инциденте сообщает «Mash на Мойкe».

Жека, который был за рулём, не смог жестами донести до игривой дамочки, что ей пора бы и честь знать, поэтому вышел и снял её с машины. Но жительница Ленобласти не собиралась уходить так быстро — когда парень отвёл её на расстояние, она преданно побежала за молодым человеком.

Дама прилипла к капоту и не хотела уходить. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Друзьям, равно как и другим свидетелям, пришлось потратить немало времени и сил, чтобы избавиться от «сюрприза». Однако дамочка порадовала стриптизом не только парней, но и многих прохожих, которые помогали её отвадить от старенькой машинки.