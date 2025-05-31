Стюард устроил стриптиз в бизнес-классе во время полёта в Лондон
Sun: Стюард British Airways исполнил обнажённый танец в туалете бизнес-класса
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Необычный инцидент произошёл на борту самолета авиакомпании British Airways, следовавшего рейсом из Сан-Франциско в Лондон. Стюард был замечен танцующим обнажённым в туалете бизнес-класса. Об этом сообщил журнал The Sun.
По информации издания, мужчина находился под воздействием наркотических веществ. Персоналу с трудом удалось успокоить коллегу, который отказывался одеваться. Чтобы скрыть состояние стюарда от пассажиров, его одели в запасную пижаму, усадили в бизнес-класс и пристегнули к креслу. Так он провёл оставшиеся 10 часов полёта. После его вывезли из самолёта на инвалидной коляске на глазах у примерно 470 пассажиров.
«Самолёт летел на высоте 37 тыс. футов над Атлантикой, но этот парень, казалось, был выше, чем кто-либо другой», — цитирует The Sun слова одного из членов экипажа.
Ранее сообщалось, что в польском городе Пясечно гражданин Украины в обнажённом виде выпрыгнул с балкона третьего этажа, после чего начал вести себя агрессивно. Он бегал по улице, кричал на прохожих, в том числе на детей, и прыгнул на капот проезжавшего автомобиля. Полиция задержала нарушителя, который, по предварительным данным, мог находиться под воздействием психоактивных веществ.