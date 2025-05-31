Стюард устроил стриптиз в бизнес-классе во время полёта в Лондон

Необычный инцидент произошёл на борту самолета авиакомпании British Airways, следовавшего рейсом из Сан-Франциско в Лондон. Стюард был замечен танцующим обнажённым в туалете бизнес-класса. Об этом сообщил журнал The Sun.

По информации издания, мужчина находился под воздействием наркотических веществ. Персоналу с трудом удалось успокоить коллегу, который отказывался одеваться. Чтобы скрыть состояние стюарда от пассажиров, его одели в запасную пижаму, усадили в бизнес-класс и пристегнули к креслу. Так он провёл оставшиеся 10 часов полёта. После его вывезли из самолёта на инвалидной коляске на глазах у примерно 470 пассажиров.

«Самолёт летел на высоте 37 тыс. футов над Атлантикой, но этот парень, казалось, был выше, чем кто-либо другой», — цитирует The Sun слова одного из членов экипажа.