Студент из Петербурга мечтал стать журналистом, но свернул не туда и получил срок за госизмену

Студент университета Герйена Даниил Галицкий приговорён к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и оправдании терроризма. Законность наказания признал Апелляционный военный суд во Власиха Московской области. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Приговор от 19 мая 2025 года в отношении Галицкого Даниила Андреевича оставлен без изменений, а апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения. Решение вступило в силу», — говорится в сообщении.

Первый Западный окружной военный суд рассмотрел дело 24-летнего петербуржца в закрытом режиме. По данным суда, Галицкий признан виновным в финансировании Вооружённых сил Украины и оправдании терроризма. Ему назначено 13 лет колонии строгого режима и дополнительный запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на один год. Известно, что до задержания молодой человек учился на последнем курсе кафедры политологии университета Герцена и планировал карьеру в журналистике.

Ранее в Пензенской области сотрудники ФСБ задержали двух местных жителей, подозреваемых в передаче украинской разведке данных о промышленных и военных объектах. Мужчины 1992 и 1995 годов рождения временно не работали и, по версии следствия, действовали в ущерб интересам России. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».