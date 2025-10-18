Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 06:42

«Огромный котёл»: Западный аналитик предрёк полное окружение ВСУ в Донбассе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Российские войска имеют возможность взять в окружение украинские силы в Донбассе. Такое мнение выразил на YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис. По его мнению, ключевыми точками являются Славянск и Краматорск, где может быть создан «огромный котёл» для всей группировки ВСУ в регионе.

Эксперт отметил, что военным специалистам понятен механизм создания такого котла. Точная численность украинских войск в Донбассе ему неизвестна, но, по его оценкам, речь может идти о десятках тысяч военнослужащих.

Ранее высшее российское командование также указывало на тяжёлое положение ВСУ. Так, президент Владимир Путин в сентябре заявил, что украинская армия не способна на наступление. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в конце августа констатировал, что ВСУ понесли колоссальные потери, а стратегическая инициатива остаётся за Россией.

ВС РФ почти целиком перемололи роту 47-й бригады ВСУ в Сумской области
ВС РФ почти целиком перемололи роту 47-й бригады ВСУ в Сумской области

Больше новостей о специальной военной операциичитайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar