Киска, Марс и Терпишка попали в список самых смешных названий деревень России

Росреестр, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий, составил список самых забавных названий российских деревень и сёл. В перечень вошли, например, Весёлая жизнь, Марс, Плясово-Китаево, Терпишка, Ыб и Киска, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В Воронежской области насчитывается 22 подобных названия, включая Плясово-Китаево, Ендовище, Долбневка, Чулок, Пирамиды, Гнилуша, Дракино, Тройня и Хреновище. Курганская область может похвастаться 14 такими названиями, среди которых Марс, Духовка, Короли, Кокуй, Камчатка, Дворцы и Крепость. В Удмуртии обнаружено 13 населённых пунктов с необычными названиями, такими как Писеево, Двигатель, Сидоровы Горы, Шалавенки, Балуй, Мальчиково, Майоры и Квардавозь.

В других регионах России также встречаются интересные названия: в Республике Алтай — Ынырга, Киска и Кукуя, в Псковской области — Новый Опель, Сос и Бабки, в Республике Коми — Мутный, Ыб и Чика, в Краснодарском крае — Батарейка и Весёлая Жизнь, в Нижегородской области — Терпишка и Варварское, а в Московской области — Поцелуево и Свиноедово.

Ранее сообщалось, что в России существует восемь городов, названия которых совпадают с именами людей. Наибольшая концентрация таких населённых пунктов наблюдается в Татарстане (39) и Башкортостане (35). Особое место занимает город республиканского значения Салават.