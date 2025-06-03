В селе Лох объявили конкурс на самый «живучий» указатель с названием из-за краж

В селе Лох Саратовской области жители устроили конкурс на самую «живучую» табличку с названием населённого пункта, потому что необычное наименование так и притягивает желающих заполучить необычный указатель. Сельчане даже завели страницу в соцсети, где рассказывают о пропажах табличек.

Село Лох. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ seloloch

«Табличка на месте. Ваши ставки, сколько провисит этот знак», — подписано под фото с очередным указателем.

Ранее жители сделали знак из дерева, думая, что материал не привлечёт похитителей. Но всё оказалось напрасно, указатель провисел три дня и исчез.

«Последний раз был установлен знак на деревянной фанерке, и он продержался всего лишь три дня. Мы решили пойти ещё дальше», — приводит слова сельчан портал «Телеграфъ».

Теперь сельчане придумали «сшить» табличку. Ткань с напечатанными черными буквами решили дополнительно усилить металлическими пластинами. По задумке создателей, эти пластины символизируют стойкость жителей: они больше не готовы мириться с постоянными кражами на въезде в деревню и, несмотря ни на что, отвечают на это творчеством и упорством.

Кроме того, жители решили продавать сувенирную продукцию с названием села в магазине, чтобы желающие могли приобрести таблички легально.

«Лох в каждый дом — наша лоховская программа», — шутят местные.