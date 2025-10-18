«Ринемся в бой»: Дзюба раскрыл ожидания от пятиматчевой выездной серии «Акрона»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба заявил, что предстоящая пятиматчевая выездная серия не является проблемой для команды, поскольку даже домашние игры в Самаре похожи на гостевые, ибо требуют полуторачасового переезда. Футболист отметил, что октябрьская пауза позволила его товарищам восстановиться после травм, хотя ключевой игрок Алекса Джурасович продолжает лечение.

Дзюба также подчеркнул, что за полторы недели перерыва команде удалось достичь взаимопонимания и подготовиться к предстоящим матчам. По его словам, привычка к длительным переездам делает «Акрон» адаптированным к выездным играм, что станет преимуществом в предстоящей серии.

«Уже соскучились по матчам, с новыми силами ринемся в бой», — заявил футболист в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, ранее Артём Дзюба заявил, что превосходит португальского форварда Криштиану Роналду, выступающего за «Аль-Наср» и национальную сборную. Футболист подчеркнул, что он «более командный игрок».