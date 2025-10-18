Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 07:55

«Ринемся в бой»: Дзюба раскрыл ожидания от пятиматчевой выездной серии «Акрона»

Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба заявил, что предстоящая пятиматчевая выездная серия не является проблемой для команды, поскольку даже домашние игры в Самаре похожи на гостевые, ибо требуют полуторачасового переезда. Футболист отметил, что октябрьская пауза позволила его товарищам восстановиться после травм, хотя ключевой игрок Алекса Джурасович продолжает лечение.

Дзюба также подчеркнул, что за полторы недели перерыва команде удалось достичь взаимопонимания и подготовиться к предстоящим матчам. По его словам, привычка к длительным переездам делает «Акрон» адаптированным к выездным играм, что станет преимуществом в предстоящей серии.

«Уже соскучились по матчам, с новыми силами ринемся в бой», — заявил футболист в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Артём Дзюба попал в базу данных украинского сайта Миротворец*
Артём Дзюба попал в базу данных украинского сайта Миротворец*

Напомним, ранее Артём Дзюба заявил, что превосходит португальского форварда Криштиану Роналду, выступающего за «Аль-Наср» и национальную сборную. Футболист подчеркнул, что он «более командный игрок».

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Артем Дзюба
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar