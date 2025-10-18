В Финляндии в ужасе от идеи поставки Tomahawk Киеву: Суицидальна для Украины

Поставки американских ракет Tomahawk Украине самоубийственны для Киева. Вооружение может нести ядерное оружие, что будет противоречить доктрине и спровоцирует Россию на «ответные меры». Об этом заявил финский журналист, геополитический аналитик, главный редактор международного информационного агентства MV-Lehti Янус Путконен.

«Я не верю, что такие орудия будут поставлены, потому что они противоречат новой доктрине России по ядерному оружию. И сама идея эта — она суицидальна для Украины, поскольку «Томагавки» могут быть с ядерными боеголовками. Это спровоцировало бы Россию на ответный удар. Об этом также заявлял Путин, что если будут такие орудия, которые могут нести ядерные боеголовки, — это будет провокацией для ответных шагов России», — сказал он.

Сегодня уклончивость президента США Дональда Трампа в ответах о возможных поставках Tomahawk свидетельствует о нежелании Белого дома идти на эскалацию. Ранее Москва уже заявляла, что подобные предложения угрожают договоренностям, достигнутым на Аляске.

«Прямо перед встречей с Зеленским после того, как у Трампа был телефонный разговор с Путиным, Трамп заявил, что в США не хотят эскалации конфликта. <…> Он чётко дал понять, что он не хочет накаливания обстановки со стороны США в этом конфликте», — объяснил Путконен.

По словам аналитика, Россия не допустит наличия у Киева оружия, способного нести ядерные боеголовки. Он назвал вопрос о поставках «Томагавков» очередной провокацией «со стороны военных кругов Европы» и «провокацией против России и её новой ядерной доктрины».

Ранее Трамп заявлял о приоритете обеспечения США Tomahawk и другим вооружением, поставляемым Украине. В ходе переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме он подчеркнул, что Вашингтон сталкивается с проблемой при передаче современного оружия Киеву, поскольку сами Штаты нуждаются в этих высокоточных ракетах для обеспечения своей национальной безопасности.