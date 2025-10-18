Сектор Газа
18 октября, 09:28

Поэт Алквиад обвинил Ирину Аллегрову в краже песни

Обложка © VK / Сергей Кротиков, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Популярный интернет-поэт Алквиад (Сергей Кротиков) обвинил Ирину Аллегрову в присвоении своей песни. Об этом сообщает Baza.

По словам музыканта, стихотворение «Одна» он создал ещё в 2007 году, а летом 2025 года выпустил его как музыкальную композицию на стриминговых платформах. Однако в августе того же года он услышал эту песню в исполнении Аллегровой на фестивале «Моя волна», где автором слов был указан некий Николай, а музыку приписывали Игорю Крутому.

Сергей Кротиков пытается урегулировать ситуацию с лейблом S&P Digital, выпустившим спорный трек, но утверждает, что его обращения остаются без ответа.

Ранее Life.ru сообщал, что Филиппа Киркорова вызвали в суд по иску охранника с концерта Ани Лорак. Александр Короткий требует компенсацию за то, что певец столкнул его со сцены из-за конфликта при проходе за кулисы. Артист предлагал решить вопрос за 1 млн рублей, но истец настаивает на 2 млн и публичных извинениях.

