Публицист Сергей Кара-Мурза умер на 87-м году жизни

На 87-м году жизни скончался публицист и социолог Сергей Кара-Мурза, один из ведущих идеологов левопатриотического движения 90-х и 2000-х годов. Философ Рустем Вахитов, называющий его своим учителем, охарактеризовал эту утрату как огромную потерю.

По словам Вахитова, Кара-Мурза был мудрым и чутким человеком, который раскрыл роль духа русской крестьянской общины в советском обществе. Философ уверен, что имя Сергея Георгиевича останется в одном ряду с такими выдающимися фигурами, как Белинский и Устрялов.

Сергей Кара-Мурза — советский и российский учёный-химик, социолог и публицист. Автор известных книг «Манипуляция сознанием» и «Советская цивилизация». Доктор наук, профессор и главный научный сотрудник ИСПИ РАН.