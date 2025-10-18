Тренер чемпионов UFC и Bellator Дюк Руфус умер в США на 56-м году жизни

Бывший кикбоксёр и известный тренер по смешанным единоборствам (MMA) Дюк Руфус ушёл из жизни в возрасте 55 лет. Трагическим известием поделился в соцсети его друг и бизнес-партнёр по академии Roufusport Скотт Джофф. По его словам, спортсмен «мирно скончался во сне».

«Сегодня семья Roufusport и мир ММА были потрясены душераздирающей новостью о том, что Дюк Руфус, всемирно известный тренер, мирно скончался во сне. Дюк был не просто прославленным тренером и чемпионом по кикбоксингу — он был наставником, новатором, отцом и другом, чьё влияние преобразило мир смешанных боевых искусств», — отметил Джофф.

Руфус запомнился не только своими выступлениями на ринге, но и как прекрасный тренер. Он воспитал таких чемпионов, как Тайрон Вудли, Энтони Петтис, Серхио Петтис и Бен Аскрен. Сам Руфус имеет несколько титулов в кикбоксинге. В 2002 году он в очередной раз заявил о своём уходе из большого спорта, но затем вернулся, провёл еще два боя и оба выиграл.

