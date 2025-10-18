Сектор Газа
В Стамбуле найден мёртвым создатель телеграм-канала «Утро Дагестан»* Абакаров

Абакар Абакаров в 2013 году. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Стамбуле был убит разыскиваемый в России создатель телеграм-канала «Утро Дагестан»* Абакар Абакаров. Об этом сообщает турецкий портал Haksöz Haber.

По данным источников, 7 октября на съёмной вилле в Стамбуле был обнаружен труп мужчины с ножевым ранением. Абакаров заселился в помещение накануне гибели, а в день убийства принимал гостя, который покинул виллу с двумя сумками. Представитель дагестанской диаспоры в Турции подтвердил личность погибшего.

Напомним, администратора телеграм-канала «Утро Дагестан» Абакара Абакарова объявили в федеральный розыск в ноябре 2023 года. По версии следствия, его канал использовался для координации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.

* Ресурс признан экстремистским и запрещён в России.

