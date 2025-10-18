У бывших чиновников в Грузии изъяли более 7 млн долларов и драгоценности

В Грузии проведены масштабные обыски у бывших высокопоставленных чиновников, в результате которых изъяты крупные денежные суммы и ценности. Об этом на брифинге заявил директор Антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Эмзар Гагнидзе.

«В результате обыска с разных мест в целом изъято 7 миллионов 220 тысяч долларов и 136 тысяч лари, также 198 единиц драгоценных изделий и часов, дорогостоящих картин, документация», — сообщил он.

Гагнидзе уточнил, что в следственных мероприятиях участвовали около 230 сотрудников правоохранительных органов. Среди фигурантов оказался экс-премьер-министр Ираклий Гарибашвили. В настоящее время специалисты изучают изъятую документацию и электронные носители, устанавливают происхождение денежных средств для дальнейших процессуальных действий в отношении причастных лиц.

Напомним, вчера Life.ru сообщал, что в Грузии прошли масштабные обыски у бывших высокопоставленных чиновников, включая экс-премьера Ираклия Гарибашвили. Операция затронула 22 локации по всей стране, в ходе которых изъяли электронику, документы и крупные суммы денег.