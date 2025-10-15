Саакашвили признал, что «революция роз» в Грузии готовилась несколько лет

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили заявил, что «революция роз« в 2003 года тщательно готовились заранее. Об этом он рассказал в своём посте в социальных сетях, комментируя недавние беспорядки в Тбилиси во время муниципальных выборов.

«Революция роз скрупулёзно готовилась несколько лет. Как организатор, заявляю, что точное копирование не получится. Многое произойдёт спонтанно, и эта спонтанность нуждается в подготовке», — написал Саакашвили.

Экс-президент также отметил, что провалу акции 4 октября в нынешнем году способствовало малое участие молодёжи, которую он считает наиболее боеспособной.

Революция роз (или Садкерская революция) произошла в Грузии в ноябре 2003 года. Это был бескровный протест, который привел к отставке многолетнего президента Эдуарда Шеварднадзе. Акция была вызвана обвинениями в фальсификации результатов парламентских выборов, прошедших 2 ноября 2003 года. Оппозиция считала, что результаты были сфальсифицированы в пользу правящей партии. Основными лидерами протестного движения были Михаил Саакашвили (партия «Единое национальное движение»), а также Нино Бурджанадзе и Зураб Жвания. 22 ноября 2003 года, когда проходило первое заседание нового парламента, сторонники оппозиции во главе с Саакашвили ворвались в здание парламента с розами в руках (отсюда и название — «Революция роз»). Под давлением протестующих и после того, как часть силовых структур отказалась поддерживать Шеварднадзе, он подал в отставку.

Напомним, что 4 октября в грузинской столице вспыхнули протесты на фоне выборов в местные органы власти. Протестующие выдвигали обвинения в адрес властей о тесных связях с Россией. Они также требовали проведения досрочных парламентских выборов. Позднее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил посла Европейского союза в причастности к организации беспорядков в Тбилиси, утверждая, что представители ЕС поддерживали попытку смены власти в период парламентских выборов.