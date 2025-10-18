Танкер подал сигнал бедствия после взрыва у берегов Йемена

Танкер под камерунским флагом подвергся атаке в акватории Аденского залива у берегов Йемена, в результате чего на судне произошли взрыв и пожар. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на данные британской компании Ambrey.

Судно, находившееся в 60 морских милях южнее йеменского города Ахвар, передало сигнал бедствия, а экипаж начал подготовку к эвакуации. Центр координации морских торговых перевозок ВМС Великобритании подтвердил инцидент, уточнив, что танкер был поражён неизвестным снарядом. По данным UKMTO, происшествие произошло в 116 морских милях восточнее порта Аден, где уже развёрнута поисково-спасательная операция.

Напомним, военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по портовому городу Ходейда на западе Йемена, где прогремела серия мощных взрывов. Военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что силы ПВО хуситов активно отражают атаки израильской авиации и в настоящее время осуществляют перехват самолётов ЦАХАЛ, атакующих территорию Йемена.