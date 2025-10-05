Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

5 октября, 08:24

Йеменские хуситы ударили «Палестиной» по Иерусалиму

Хуситы заявили о гиперзвуковой атаке на Иерусалим при помощи ракеты Палестина-2

Гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2» уничтожила назначенные цели при ударе по Иерусалиму. О проведении ракетной операции сообщили силы йеменского движения «Ансар Аллах»

«Ракетные войска вооружённых сил Йемена провели качественную военную операцию с применением гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». Операция успешно достигла поставленных целей», — говорится в сообщении.

Запуск был проведён в воскресенье. В сообщении хуситов подчёркивается, что использованная ракета «Палестина‑2» обладает разделяющейся головной частью и гиперзвуковой скоростью. Утверждается, что в результате атаки были поражены несколько чувствительных объектов в районе Иерусалима.

Ранее сообщалось о запланированных непрямых переговорах между израильской делегацией и представителями ХАМАС, которые могут состояться в Каире 5 и 6 октября. Основной целью встречи станет обсуждение условий обмена израильских заложников на палестинских заключённых. Инициатива обсуждения основана на предложенном президентом США Дональдом Трампом плане урегулирования конфликта в секторе Газа. Переговоры пройдут при посредничестве египетской стороны, которая выступает как ключевой посредник в мирном процессе между Израилем и ХАМАС.

Милена Скрипальщикова
