Большинство жителей Германии выступили за отмену выплат украинским беженцам

Согласно результатам опроса, 66% жителей Германии считают, что беженцы из Украины не должны получать гражданские пособия. Результаты исследования социологического институт INSA опубликовала газета Bild.

Только 17% респондентов поддержали идею сохранения этих выплат. Более того, 62% опрошенных выступили с предложением, что пригодные к военной службе украинцы, приехавшие в Германию после начала конфликта, должны вернуться на родину.

Опрос прошёл с 16 по 17 октября. В нём приняло участие 1003 человека.

Ранее глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что страна не готова продолжать приём украинских мигрантов из-за ограниченности ресурсов. В Польше сейчас проживают 1,5 миллиона граждан Украины, из которых только 26 тысяч получили польские паспорта, отметил Пшидач.