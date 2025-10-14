«Мы больше не в состоянии...» В Польше хотят закрыть въезд для украинских беженцев

Польша не готова продолжать пускать к себе украинских мигрантов, так как ресурсы страны ограничены и необходимо ассимилировать уже прибывших беженцев. Об этом сообщил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

«Я думаю, что мы в этом смысле... мы не в состоянии больше принять (граждан Украины — прим. Life.ru)», — подчеркнул он.

По его словам, Варшава намерена вплотную заняться «инкультурацией» уже проживающих в стране украинцев, что уже делается с помощью образования и расселения мигрантов так, чтобы не создавались их диаспоры. Сейчас в Польше проживает 1,5 миллиона граждан Украины, из них польские паспорта получили 26 тысяч, отметил Пшидач.

Ранее ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский заявил, что польские власти предпринимают шаги, которые сильно бьют по украинской диаспоре. Ужесточение законодательства и сокращение социальных пособий уже наносит ощутимый урон украинцам, приехавшим после 2022 года.