Польские власти предпринимают шаги, которые сильно бьют по украинской диаспоре. Ужесточение законодательства и сокращение социальных пособий уже наносит ощутимый урон украинцам, приехавшим после 2022 года. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Часть украинцев рассчитывала на упрощённое получение гражданства и теперь может потерять такую надежду. Многие успели прижиться, подучили язык и начали заново выстраивать жизнь. Другие же работают в «тени» и официально числятся безработными — теперь их заставят искать легальные источники дохода.

«В целом же, по оценкам польских экономистов, покинуть страну могут 10-20% украинских граждан», — сказал Неменский.

Особую напряжённость, по мнению эксперта, вызовет уголовный запрет на пропаганду бандеровской идеологии. Это создаст поводы для арестов, судебных дел и общественных скандалов, особенно среди выходцев с западной Украины. Именно эти конфликтные и идеологические трения подпитывают ненависть значительной части поляков к украинцам.

«Будут аресты, дела и поводы для скандалов, но польское общество этого хочет», — подчеркнул политолог.

Польша и сама очень сильно пострадала от дел приспешников Степана Бандеры в 40-х годах. Поляки хорошо это помнят, поэтому ранее польский президент Навроцкий предложил ввести в стране уголовную ответственность за распространение бандеровских идей.