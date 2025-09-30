Интервидение
29 сентября, 21:55

Президент Польши Навроцкий предложил наказывать за распространение идеологии Бандеры

Навроцкий внёс закон о введении ответственности за бандеровскую идеологию

Обложка © ТАСС / EPA / TERESA SUAREZ

Президент Польши Кароль Навроцкий направил на рассмотрение сейма проект закона, вводящего уголовную ответственность за распространение бандеровской идеологии. Об этом сообщает канцелярия польского лидера.

В официальном сообщении говорится, что Навроцкий внёс на рассмотрение сейма законопроект об изменениях в законе «Об Институте национальной памяти — Комиссии по расследованию преступлений против польского народа» и в Уголовном кодексе.

«Целью изменений является противодействие распространению на территории Республики Польша идеологии и ложных утверждений о преступлениях, совершённых членами и соратниками Организации украинских националистов*, группировки Бандеры и Украинской повстанческой армии*, а также других украинских формирований, сотрудничавших с Третьим немецким рейхом, в частности преступлений геноцида, совершённых против поляков на Волыни», — говорится в официальном сообщении.

Ранее Навроцкий продлил выплату специальной помощи для украинских беженцев, но сделал это в последний раз. Как уточнил глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий, теперь право на пособия будет зависеть от трудовой активности родителей, обучения детей в польских школах и дохода иностранца не менее 50% минимальной зарплаты. Новый закон ужесточает контроль за выплатами и действует временно, с продлением каждые полгода.

* Запрещенные в России экстремистские организации.

Антон Голыбин
