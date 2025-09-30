Президент Польши Навроцкий предложил наказывать за распространение идеологии Бандеры

Президент Польши Кароль Навроцкий направил на рассмотрение сейма проект закона, вводящего уголовную ответственность за распространение бандеровской идеологии. Об этом сообщает канцелярия польского лидера.

В официальном сообщении говорится, что Навроцкий внёс на рассмотрение сейма законопроект об изменениях в законе «Об Институте национальной памяти — Комиссии по расследованию преступлений против польского народа» и в Уголовном кодексе.

«Целью изменений является противодействие распространению на территории Республики Польша идеологии и ложных утверждений о преступлениях, совершённых членами и соратниками Организации украинских националистов*, группировки Бандеры и Украинской повстанческой армии*, а также других украинских формирований, сотрудничавших с Третьим немецким рейхом, в частности преступлений геноцида, совершённых против поляков на Волыни», — говорится в официальном сообщении.

Ранее Навроцкий продлил выплату специальной помощи для украинских беженцев, но сделал это в последний раз. Как уточнил глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий, теперь право на пособия будет зависеть от трудовой активности родителей, обучения детей в польских школах и дохода иностранца не менее 50% минимальной зарплаты. Новый закон ужесточает контроль за выплатами и действует временно, с продлением каждые полгода.

