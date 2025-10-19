Сектор Газа
19 октября, 05:15

В Бурятии поставили диагноз жителям после массового отравления

Обложка © Life.ru

Глава Бурятии Алексей Цыденов проинформировал о вспышке острой кишечной инфекции в регионе. По данным Роспотребнадзора, источником заболевания стала продукция одной из местных торговых сетей.

«На данный момент зарегистрировано 43 случая, в том числе 21 ребёнок, у троих пациентов подтверждён сальмнеллёз», — сообщил Цыденов.

Он добавил, что цех, где изготавливали шаурму и другую продукцию, уже закрыт. Ведомство проводит проверки и лабораторные исследования. «Ответственные за происшествие будут привлечены к ответственности в полном объёме», — заверил глава республики.

В инфекционной больнице развёрнуты дополнительные койки, персонал работает в усиленном режиме. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, их состояние находится под постоянным контролем врачей.

Ранее СК возбудил уголовное дело после массового отравления в Бурятии. Республиканский Минздрав призвал обращаться к врачам всех, у кого возникли признаки отравления после продукции торговой сети «Николаевский».

Названы инфекционные заболевания, которые могут довести человека до комы
Никита Никонов
