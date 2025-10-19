Джозеф Шуцман — IT‑консультант, блогер, отец восьмерых детей, переехавший с семьей в Россию в 2023 году. Переезд в страну, где слово «друг» наполнено реальным смыслом, а не формальной вежливостью, стал для него целым уроком.

По мнению Шуцмана, США и Россия схожи размерами, но принципиально различаются по общественному устройству. Америка, говорит он, больше похожа на пёструю мозаику общин, собранных воедино искусственно. Многие этнические группы в Штатах со временем растворились в единой массе.

«Да, мы могли бы сказать: «Мы американцы, едим бургеры и стейки, запускаем фейерверки 4 июля [на День независимости] и наряжаем ёлку на Рождество. Но это, пожалуй, всё, что нас объединяет», — отметил он в беседе с ТАСС.

В многонациональной России (около 197 народов) Шуцман ощущает подлинное чувство единства: общие традиции, готовность приходить на помощь, искренние человеческие связи. Это, по его словам, не театральная солидарность, а настоящая общественная сплочённость — и в этом, считает собеседник, заключается особая красота страны.

