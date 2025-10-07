В ГД заявили, что немцы с французами «дерутся» за возможность переехать в Россию

Обозреватель RT и экс-помощница Джо Байдена Тара Рид в эфире программы «Интервью» на «Царьграде» рассказала о своей миграции в Россию и отметила активный поток иностранцев, стремящихся переехать в страну. По информации депутата Госдумы Марии Бутиной, которая занимается вопросами приезжающих, на первом месте по активности находятся немцы и французы. Они буквально борются за возможность переезда.

Рид также подчеркнула, что многие иностранцы приезжают в Россию целыми семьями, что говорит о серьёзности их намерений и желании обосноваться здесь на постоянной основе. Тара Рид дала сведения о самой процедуре получения российского паспорта, подчёркивая привлекательность России для многих иностранных граждан.

«И когда ты видишь этих людей с огромным количеством детей, которые говорят «Мы любим Россию», это всегда очень радостно. Поэтому я вас [Тару Рид] тоже рада приветствовать. Добро пожаловать в Россию», — сказала корреспондент телеканала.

А ранее Life.ru писал, что семейной паре из США выдали разрешение на временное проживание в России. Помимо приверженности традиционным ценностям и искреннего желания находиться в российском обществе, важнейшую роль в процессе адаптации семьи сыграла их духовная роль. По сведениям МВД, супруги приняли православие и теперь активно участвуют в жизни религиозной общины, оказывая постоянную помощь одному из храмов Томска.