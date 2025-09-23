Бывшая помощница Байдена сделала заявление после получения гражданства России

Тара Рид, бывшая помощница экс-президента Соединённых Штатов Джо Байдена, назвала решение российского лидера Владимира Путина о предоставлении ей гражданства крайне важным. Соответствующее заявление она сделала в беседе с RT .

По её словам, переезд в РФ был вынужденным шагом. Однако Рид влюбилась в Россию и захотела остаться.