23 сентября, 02:08

Бывшая помощница Байдена сделала заявление после получения гражданства России

Экс-помощница Байдена Тара Рид назвала честью получение российского гражданства

Тара Рид. Обложка © X / Tara Reade

Тара Рид. Обложка © X / Tara Reade

Тара Рид, бывшая помощница экс-президента Соединённых Штатов Джо Байдена, назвала решение российского лидера Владимира Путина о предоставлении ей гражданства крайне важным. Соответствующее заявление она сделала в беседе с RT.

По её словам, переезд в РФ был вынужденным шагом. Однако Рид влюбилась в Россию и захотела остаться.

«Быть гражданкой России для меня — огромная честь», — поделилась бывшая помощница Джо Байдена.

Внук де Голля объяснил необходимость получения гражданства России
Внук де Голля объяснил необходимость получения гражданства России

Напомним, ранее Тара Рид стала гражданкой России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, и он опубликован на официальном портале правовой информации. О своём желании получить российский паспорт женщина заявила ещё в мае 2023 года. Экс-помощница отметила, что в России её хорошо приняли. В 2019 году Тара Рид обвинила Джо Байдена в домогательствах. Это повлекло уголовное преследование женщины, её семья и сегодня получает угрозы.

