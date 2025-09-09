Мессенджер MAX
9 сентября, 10:58

Внук де Голля объяснил необходимость получения гражданства России

Пьер де Голль. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Потомок основателя известной французской политической партии Пьер де Голль заявил, что его желание получить российское гражданство вызвано переживаниями о будущем его детей. Он подчеркнул, что речь идёт не просто о формальной смене подданства, а о принципиальном выборе для его семьи.

«Получение этого гражданства является для нас своего рода необходимостью, потому что таким образом мы сможем передать им [детям] важные для нас ценности и также дать им хорошее образование. Мы хотим спасти детей от декаданса, от падения ценностей, происходящего в западном мире»,цитирует де Голля ТАСС.

Пьер де Голль откровенно признался, что видит в российском гражданстве символический жест и возможность выстраивания новых межгосударственных отношений. При этом он полностью осознаёт, что окончательное решение остаётся за президентом Владимиром Путиным. Де Голль полагает, что получение гражданства может продемонстрировать взаимопонимание между народами.

