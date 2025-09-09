Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
8 сентября, 21:00

Внук Шарля де Голля Пьер намерен вместе с супругой переехать в Россию

Пьер де Голль. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Гунеев

Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, заявил о намерении переехать в Россию вместе с женой Наджетой Бенсуики. Он сделал это объявление на встрече со студентами и преподавателями Российского государственного социального университета.

Господин де Голль подчеркнул, что их переезд станет символом дружбы между Францией и Россией. Он добавил, что его сын планирует учёбу в РГСУ. Пьер считает, что это продемонстрирует взаимопонимание между народами.

«Я думаю, что на нас лежит задача продолжать развитие, несмотря ни на что, и продвигаться вперёд»,приводит слова Пьера де Голля ТАСС.

Он также добавил, что важно продолжать развивать отношений между Россией и Францией, особенно в сфере культуры.

Ранее Life.ru рассказывал, как в конце августа британский блогер Томми Томпкинс сменил место жительства, перебравшись в Россию по президентской программе для иностранцев, разделяющих традиционные ценности. Он открыто заявляет, что в РФ чувствует себя абсолютно безопасно, в отличие от западных стран.

Лия Мурадьян
