«А что вас удивляет?»: Шуфутинский подтвердил информацию Life.ru о получении гражданства России

Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал сообщения о получении гражданства РФ. Артист отметил, что родился в Москве и назвал Россию своей Родиной.

«Мне непонятно, почему вас это так удивляет? Я ведь родился в Москве, и я — гражданин России! Россия — моя Родина, это моя страна, и я рад быть её частью. Мой сын и его семья — тоже граждане России», — цитирует Шуфутинского РИА «Новости».