«А что вас удивляет?»: Шуфутинский подтвердил информацию Life.ru о получении гражданства России
Обложка © РИА Новости / Максим Блинов
Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал сообщения о получении гражданства РФ. Артист отметил, что родился в Москве и назвал Россию своей Родиной.
«Мне непонятно, почему вас это так удивляет? Я ведь родился в Москве, и я — гражданин России! Россия — моя Родина, это моя страна, и я рад быть её частью. Мой сын и его семья — тоже граждане России», — цитирует Шуфутинского РИА «Новости».
До этого артист жил в РФ по ВНЖ с американским паспортом. Однако после начала СВО исполнитель хита «Третье сентября» решил получить гражданство РФ, поселиться в Москве насовсем и не возвращаться в США. Сегодня стало известно, что Шуфутинский стал обладателем российского паспорта.