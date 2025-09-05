Мессенджер MAX
5 сентября, 14:02

«А что вас удивляет?»: Шуфутинский подтвердил информацию Life.ru о получении гражданства России

Михаил Шуфутинский подтвердил получение гражданства России

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал сообщения о получении гражданства РФ. Артист отметил, что родился в Москве и назвал Россию своей Родиной.

«Мне непонятно, почему вас это так удивляет? Я ведь родился в Москве, и ягражданин России! Россия — моя Родина, это моя страна, и я рад быть её частью. Мой сын и его семья — тоже граждане России», цитирует Шуфутинского РИА «Новости».

До этого артист жил в РФ по ВНЖ с американским паспортом. Однако после начала СВО исполнитель хита «Третье сентября» решил получить гражданство РФ, поселиться в Москве насовсем и не возвращаться в США. Сегодня стало известно, что Шуфутинский стал обладателем российского паспорта.

