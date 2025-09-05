Певец Михаил Шуфутинский получил гражданство России, сообщает SHOT. Ранее артист жил в стране по ВНЖ с американским паспортом.

Как выяснил телеграм-канал, Михаил Захарович всё-таки решил обзавестись российским паспортом после начала СВО, когда решил остаться в Москве насовсем и не возвращаться в Штаты.

Раньше шансонье не получал российский паспорт, объясняя это тем, что в США не приветствовали двойное гражданство. В РФ он находился по постоянному виду на жительство. Но в 2022 году у Шуфутинского истёк паспорт США, и тогда он сделал российский.