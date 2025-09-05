Мессенджер MAX
5 сентября, 09:06

Михаил Шуфутинский получил гражданство России

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Певец Михаил Шуфутинский получил гражданство России, сообщает SHOT. Ранее артист жил в стране по ВНЖ с американским паспортом.

Как выяснил телеграм-канал, Михаил Захарович всё-таки решил обзавестись российским паспортом после начала СВО, когда решил остаться в Москве насовсем и не возвращаться в Штаты.

Раньше шансонье не получал российский паспорт, объясняя это тем, что в США не приветствовали двойное гражданство. В РФ он находился по постоянному виду на жительство. Но в 2022 году у Шуфутинского истёк паспорт США, и тогда он сделал российский.

Исполнитель хита про 3 сентября уехал с семьёй в США в 1981 году. Спустя 9 лет Шуфутинский вернулся на родину, но продолжал часто ездить назад в Америку, где осталась его супруга Маргарита. После смерти жены он купил коттедж в Филадельфии.

Украинцы отказались расставаться с Шуфутинским и вывели «3 сентября» в топ-2 запросов в Google

Напомним, что 3 сентября в Рунете превратился в настоящий праздник благодаря песне Михаила Шуфутинского. Секрет успеха этой композиции заключается в тандеме автора и исполнителя, считают эксперты. При этом каждый год гонорары за исполнение «костров рябин» приносят исполнителю миллионы рублей.

