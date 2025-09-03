Не просто хит: Почему про «Третье сентября» Шуфутинского помнит вся страна
Продюсер Рудченко: Песня Третье сентября стала мемом, поэтому она не забывается
Михаил Шуфутинский. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» продолжает оставаться невероятно популярным интернет-мемом, не планируя сдавать позиции. Причины этого культурного феномена в разговоре с РИАМО объяснил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.
«Секрет успеха этой песни заключается в тандеме автора и исполнителя — понятные слова, запоминающаяся мелодия и несравненное исполнение Шуфутинского. Это всё хорошо работает в тандеме и дало песне не просто хитовость, но и мемность. То есть песня ушла в историю и регулярно вспоминается непосредственно в эту дату», — объяснил Рудченко.
Ранее Михаил Шуфутинский признался, что на создание песни «Третье сентября» его вдохновил Вячеслав Добрынин и его композиция «Не сыпь мне соль на рану». Знакомство артистов состоялось в 1975 году. По словам музыканта, работы его коллеги оказали значительное влияние на формирование его собственного репертуара.