Украинцы отказались расставаться с Шуфутинским и вывели «3 сентября» в топ-2 запросов в Google

Поиск песни Михаила Шуфутинского «3 сентября» взлетел до огромных показателей в украинском сегменте Google. Этот трек искали более 10 тысяч раз, он занял второе место вчерашнего топа, уступив по количеству запросов лишь сериалу «Уэнсдэй». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Первую строчку топа занял американский сериал — накануне состоялась премьера второй части второго сезона. Его искали более 20 тысяч раз. На третьем месте расположился поиск нейросети ChatGPT — её, как и трек Шуфутинского, искали более 10 тысяч раз.