22 сентября, 15:41

Путин предоставил российское гражданство экс-помощнице Байдена

Бывшая помощница Байдена Тара Рид получила российское гражданство

Обложка © РИА Новости / Нина Зотина

Тара Рид, бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена, стала гражданкой России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, и он опубликован на официальном портале правовой информации.

«Мак Кейб Александра Тара, родившееся 26 февраля 1964 года в Соединённых Штатах Америки», — указано в распоряжении.

О своём желании получить российский паспорт Тара Рид заявила ещё в мае 2023 года. С этой просьбой экс-помощница Байдена обратилась к Путину. Она отметила, что в России её хорошо приняли и выразила надежду, что будет и дальше жить в Москве в полной безопасности.

Напомним, в 2019 году Тара Рид обвинила Джо Байдена в домогательствах. По словам американски, в 1993 году, когда она проходила у него в аппарате студенческую практику, будущий президент США положил ей руку под юбку и «совершил действия сексуального характера». Тогда это повлекло уголовное преследование Рид, а сегодня, утверждает она, её семья получает угрозы.

