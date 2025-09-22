Путин предоставил российское гражданство экс-помощнице Байдена
Тара Рид, бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена, стала гражданкой России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, и он опубликован на официальном портале правовой информации.
«Мак Кейб Александра Тара, родившееся 26 февраля 1964 года в Соединённых Штатах Америки», — указано в распоряжении.
О своём желании получить российский паспорт Тара Рид заявила ещё в мае 2023 года. С этой просьбой экс-помощница Байдена обратилась к Путину. Она отметила, что в России её хорошо приняли и выразила надежду, что будет и дальше жить в Москве в полной безопасности.
Напомним, в 2019 году Тара Рид обвинила Джо Байдена в домогательствах. По словам американски, в 1993 году, когда она проходила у него в аппарате студенческую практику, будущий президент США положил ей руку под юбку и «совершил действия сексуального характера». Тогда это повлекло уголовное преследование Рид, а сегодня, утверждает она, её семья получает угрозы.