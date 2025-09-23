Семейной паре из США выдали разрешение на временное проживание в России

Семейная пара из Соединённых Штатов Америки получила разрешение на временное проживание в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, уточнив, что супруги приняли православие и активно помогают местному храму в Томске.

«Мы очень благодарны вам за возможность быть частью российского сообщества», — обратился гражданин США Брайан Кит Маттисс к сотрудникам Управления по вопросам миграции.

Семейная пара прибыла в Томск в этом году. Видео © Telegram / Ирина Волк

Семейная пара прибыла в город Томск в мае 2025 года и обратилась в миграционную службу с соответствующим заявлением, которое после рассмотрения документов получило положительное решение.

Правовым основанием для получения разрешительных документов стал указ президента РФ от 19 августа 2024 года № 702 «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Помимо приверженности традиционным ценностям и искреннего желания находится в российское общество, важнейшую роль в процессе адаптации семьи сыграла их духовная роль. По прибытии в Россию супруги приняли православие и теперь активно участвуют в жизни религиозной общины, оказывая постоянную помощь одному из храмов Томска. В ходе общения с сотрудниками миграционной службы функции переводчика выполнял настоятель Воскресенской церкви города Томска Дионисий (Денис) Мелентьев.

