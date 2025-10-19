Глава Роспатента назвал причину отказа Shaman в регистрации бренда «Я русский»

Роспатент отказал заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации бренда «Я русский» из-за того, что это общеупотребимое выражение. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Зубов. Отказ коснулся двух заявок, поданных ещё в октябре 2024 года, под которые певец планировал выпускать алкогольную продукцию, включая вино и водку, а также парфюмерию и косметику.

Чиновника пояснил причины решения РИА «Новости». По его словам, выражение «не соответствует критериям охраноспособности», так как является общеупотребимым и не обладает достаточной различительной способностью. Зубов заявил, что «товарный знак должен обладать различительными свойствами, чтобы потребители могли однозначно идентифицировать продукцию» конкретного производителя.

Таким образом, известная фраза из хита, по мнению экспертов, не может быть зарегистрирована как товарный знак, поскольку несёт общеизвестное смысловое значение и не выполняет функцию идентификации бренда. Официальный отказ был вынесен в августе 2025 года.