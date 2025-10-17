Shaman и Лепс поделились уникальными кадрами со съёмок клипа «Она не скажет «Да!»

Новую песню о принятии поражения в любви выпустили Григорий Лепс и Shaman (Ярослав Дронов). В пресс-службе артистов рассказали, что композиция представляет собой оду сильной женщине и одновременно саундтрек к расставанию.

Бэкстейдж съёмок клипа «Она не скажет «Да!». Видео © Пятый канал

Музыканты представили публике клип на совместную работу под названием «Она не скажет «Да!». Основной идеей трека стало осознание того, как отпустить любимого человека, сохранив к нему восхищение на расстоянии. Авторы охарактеризовали свою песню в жанре поп-рок как отражающую мужской характер, с намеренно простой структурой и запоминающейся мелодией.

«Я предложил ему [Shaman] для дуэта песню о любви. Точнее, о том, что остаётся после… Так уж мы, мужчины, переживаем о том, что не сложилось: с надрывом, внутренним спором с собой и бесконечным поиском причин. И с достоинством!» — сказал Лепс в беседе с Пятым каналом.

Лепс пояснил, что эта композиция стала его ответом Дронову — год назад именно Shaman выступил инициатором их первого совместного творчества, результатом которого стала песня «Настоящий мужчина». Дронов со своей стороны отметил, что совместная работа помогает ему открывать новые профессиональные горизонты, а самоотдача и энергетика Лепса вызывают у него искреннее восхищение.

Shaman выразил надежду, что слушатели почувствуют искренность артистов и будут возвращаться к песне снова и снова. Отмечается, что Лепс активно участвовал в создании клипа, предоставив для съёмок собственный дом. Трек уже доступен на всех главных площадках.

Ранее Life.ru рассказывал, что Shaman дал концерт в Северной Корее, где представил свою новую песню, сочинённую в честь главы КНДР Ким Чен Ына. Композиция по сути является политическим комплиментом и акцентирует внимание на дружбе Москвы и Пхеньяна.