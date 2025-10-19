Chanel с 2022 года 36 раз пыталась зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте

Компания «Шанель САРЛ» за три года направила в Роспатент 36 заявок на товарные знаки в РФ, несмотря на приостановку работы в марте 2022 года и окончательный уход с рынков к марту 2024-го с расторжением договоров аренды и закрытием бутиков. Об этом сообщает ТАСС.

По состоянию на 17 октября в реестре появились четыре регистрации, три из которых были поданы годом ранее. Среди зарегистрированных — названия и знаки вроде Platinum Egoiste, № 5 Chanel, Coco Chanel и просто «Шанель». На рассмотрении остаются заявки с именами Les Eaux de Chanel, «Коко Шанель» и заявки на оформление флаконов.

В сумме из 36 поданных заявок к настоящему моменту оформлены 12 охранных документов. Разбивка по годам: 2022 — 2 заявки (обе зарегистрированы), 2023 — 2 (1 регистрация), 2024 — 23 заявки (в итоге 8 регистраций: 5 в 2024 и 3 доведены до регистрации в 2025), 2025 — 9 заявок (на данный момент зарегистрирована одна).

Chanel — французская компания по производству одежды, парфюмерии и косметики, ювелирных изделий и часов. Основана модельером Коко Шанель в Париже в начале XX века, с 2018 года базируется в Лондоне. Производство частично расположено в Швейцарии.

Напомним, что Роспатент ещё в апреле утвердил регистрацию товарного знака Chanel. Тогда в список зарегистрированных марок вошли культовые названия: Chanel № 5, Chance de Chanel и Eclat Premier Chanel.