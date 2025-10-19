Для сохранения мира страны Запада должны «переключиться на режим войны». Ментальный курс следует полностью изменить, чтобы сосредоточиться на сдерживании России. Об этом заявил глава оборонного ведомства Швеции Пол Йонсон.

«Чтобы сохранить этот мир, мы должны быть готовы к вероятности войны как морально, так и в военном отношении. Необходимо изменение в менталитете: мы должны перейти в режим войны для решительного сдерживания, обороны и защиты мира», — сказал шведский чиновник.

Йонсон также заявил, что именно РФ виновата в диверсиях на подводной инфраструктуре Балтики, но представил это как факт — без доказательной базы.

Ранее политолог рассказал, что своими темпами Европа сможет подготовиться к войне с Россией примерно к середине 2030-х годов. По его словам, это время уйдёт на внедрение и адаптацию к инновационным типам вооружения.