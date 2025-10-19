«С Украины таскался за мной»: 82-летняя Шаврина раскрыла правду о молодом муже
Екатерина Шаврина. Обложка © ТАСС / Коротаев Артём
Народная артистка России Екатерина Шаврина вышла в свет вместе со своим супругом Александром Павловским, который младше певицы на 30 лет. Об этом стало известно во время эфира программы «Привет, Андрей!» на федеральном телеканале.
Екатерина Шаврина и Александр Павловский. Обложка © программа «Привет, Андрей!» кадр из видео
Как выяснилось, пара состоит в отношениях с 2004 года, причём Александр является давним поклонником творчества Шаврины — он следил за её выступлениями ещё с 1993 года. Несмотря на значительную разницу в возрасте, супруги выглядят счастливыми — Павловский сопровождает жену на концертах и окружает её заботой.
«Он с Украины таскался за мной, по Москве искал. Наверное, замерз. И я подумала: любить надо», — рассказала 82-летняя певица о начале их романа.
Ранее сообщалось, что певица Ирина Дубцова посетила церемонию Fashion Summer Awards 2025 в сопровождении генерального директора косметической компании Ивана Петренко. Мероприятие состоялось в банкетном зале Safisa, где артистка была замечена в белой блузке и юбке, а её спутник — в светлом костюме. Дубцова и Петренко демонстрировали взаимную симпатию: обнимались и непринужденно общались в течение вечера. После окончания церемонии пара покинула зал вместе, отказалась от комментариев прессе и уехала на автомобиле.