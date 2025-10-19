«С Украины таскался за мной»: 82-летняя Шаврина раскрыла правду о молодом муже

Народная артистка России Екатерина Шаврина вышла в свет вместе со своим супругом Александром Павловским, который младше певицы на 30 лет. Об этом стало известно во время эфира программы «Привет, Андрей!» на федеральном телеканале.

Екатерина Шаврина и Александр Павловский. Обложка © программа «Привет, Андрей!» кадр из видео

Как выяснилось, пара состоит в отношениях с 2004 года, причём Александр является давним поклонником творчества Шаврины — он следил за её выступлениями ещё с 1993 года. Несмотря на значительную разницу в возрасте, супруги выглядят счастливыми — Павловский сопровождает жену на концертах и окружает её заботой.

«Он с Украины таскался за мной, по Москве искал. Наверное, замерз. И я подумала: любить надо», — рассказала 82-летняя певица о начале их романа.