Трое детей погибли при пожаре в Забайкальском крае

В Забайкальском крае произошла страшная трагедия — в результате пожара в жилом доме погибли трое малолетних детей. Об этом сообщило главное управление МЧС России по региону.

ЧП произошло в селе Чикичей Сретенского муниципального округа, где в двухквартирном жилом доме вспыхнул пожар. По предварительным данным, дети 2021, 2023 и 2024 годов рождения оставались без присмотра взрослых — мать оставила их одних и заперла.

«В результате двое детей 2021 и 2023 годов рождения погибли на месте, ещё один ребёнок 2024 года рождения скончался по пути в центральную районную больницу», — говорится в сообщении.

Двое детей погибли на месте, третий скончался при транспортировке в медицинское учреждение. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 150 квадратных метров, а специалисты приступили к установлению всех обстоятельств случившегося.

Ранее в Новосибирске произошёл пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном доме по 2-му переулку им. Римского-Корсакова. В результате происхождения пострадали трое человек, которые были госпитализированы. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В ходе операции были спасены 4 человека, ещё 17 жильцов самостоятельно эвакуировались из здания.