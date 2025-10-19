Митрополит Никодим выразил соболезнования после пожара с 4 жертвами в Новосибирске

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в Ленинском районе. Возгорание произошло в двухэтажном деревянном доме на переулке Римского-Корсакова.

На втором этаже здания вспыхнул огонь, что привело к частичному обрушению кровли. Благодаря оперативной работе сотрудников МЧС России были спасены четыре человека, трое из которых госпитализированы. Ещё 17 жильцов смогли эвакуироваться самостоятельно.

После трагедии, унесшей жизни четырёх человек, следователи возбудили уголовное дело. Известно, что дом должны были расселить до 2026 года включительно.