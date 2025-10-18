Сектор Газа
18 октября, 11:50

Дом в Новосибирске, где сгорели 4 человека, должны были расселить до 2026 года

Обложка © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

Четыре человека погибли при пожаре в аварийном доме Новосибирска, который подлежал расселению до 2026 года. Об этом свидетельствуют данные мэрии города, опубликованные ТАСС.

Согласно постановлению мэрии, признавшей дом аварийным ещё до трагедии, расселение должно было завершиться в течение двух лет. Эвакуированы 26 жильцов, которым муниципалитет пообещал предоставить временное жильё.

Возгорание произошло в ночь с пятницы на субботу в двухэтажном деревянном здании, где частично обрушилась кровля на площади 600 кв. м. Четыре жильца погибли, семь человек пострадали, трое из них с тяжёлыми травмами госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

