Количество погибших в результате пожара в Новосибирске увеличилось до четырёх

Количество погибших в результате пожара в деревянном жилом доме в Новосибирске, случившегося в ночь с пятницы на субботу, достигло четырёх человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

«Прокуратурой Ленинского района Новосибирска организована проверка по факту пожара в жилом доме по адресу: 2-й переулок Римского-Корсакова, 8», — уточнили в ведомстве.

Причины пожара устанавливается. Для координации действий сотрудников МЧС и правоохранительных органов на место происшествия выехали сотрудники прокуратуры Ленинского района.

Ране на месте пожара в Новосибирске были обнаружены тела трёх погибших. Напомним, пожар охватил площадь в 600 квадратных метров. Кровля дома частично обрушилась. Открытое горение ликвидировано. Самостоятельно эвакуировались 17 человек, спасены четыре человека, трое из них госпитализированы.

