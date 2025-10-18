Дело об убийстве возбудили после гибели четырёх человек при пожаре в Новосибирске

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после масштабного пожара в двухэтажном деревянном доме, где погибли четыре человека. Как сообщили в СК, дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц».

По информации прокуратуры, среди погибших три женщины и мужчина, все старше 60 лет. Ведомство уточняет, что возгорание произошло ночью с пятницы на субботу, в результате чего частично обрушилась кровля, а общая площадь пожара составила 600 квадратных метров.

По последним данным, самостоятельно эвакуировались 17 человек. Пострадали семь человек, трое из которых были госпитализированы с тяжелыми состояниями. На месте работают полицейские, которые проводят опрос соседей и изучают записи с камер видеонаблюдения.