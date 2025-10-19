Украинские военнослужащие рассказали об условиях содержания в учебных центрах Вооружённых сил Украины, которые они сравнивают с тюремными. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на интервью с мобилизованным солдатом.

«Нашу учебку можно сравнить с реальной тюрьмой. Двухъярусные кровати стоят вплотную, из 120 человек часть с туберкулёзом, у некоторых открытая форма, они кашляют кровью», — сообщил украинский солдат.

Согласно свидетельствам военного, в одном из учебных центров в Винницкой области 120 человек разместили в тесном подвальном помещении с двухъярусными кроватями. Он также описал антисанитарные условия, ограниченный доступ к душевым и медицинской помощи, а также случаи жестокого обращения с теми, кто пытался совершить побег. Подобные условия напрямую влияют на качество боевой подготовки и объясняют тяжёлую ситуацию на фронте для ВСУ.