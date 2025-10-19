Крупный пожар вспыхнул в посёлке Дагомыс в Сочи, горят частные дома

В посёлке Дагомыс в Сочи произошёл крупный пожар, горят несколько частных домовладений. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание началось вечером 19 октября на улице Ленинградской, где первоначально огнём были охвачены два дома на площади 200 квадратных метров. В течение часа пожар распространился на три домовладения и автомобиль, что потребовало введения повышенного номера сложности.

МЧС ликвидирует крупный пожар в частных домах в Сочи. Видео © Telegram / МЧС Краснодарского края

«В 18:27 по прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло возгорание 2-х частных домов на площади 200 квадратных метров. В 19:14 огнём охвачено 3 частных домовладения и 1 автомобиль. Объявлен повышенный ранг пожара №2. Площадь пожара 350 квадратных метров», — говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыли 69 спасателей и 21 единица техники, включая 43 сотрудника МЧС России. К 19:44 пожар удалось локализовать, и в настоящее время продолжаются работы по его полной ликвидации.

