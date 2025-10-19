Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 18:32

Крупный пожар вспыхнул в посёлке Дагомыс в Сочи, горят частные дома

МЧС ликвидирует крупный пожар в частных домах в Сочи. Обложка © Telegram / МЧС Краснодарского края

МЧС ликвидирует крупный пожар в частных домах в Сочи. Обложка © Telegram / МЧС Краснодарского края

В посёлке Дагомыс в Сочи произошёл крупный пожар, горят несколько частных домовладений. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание началось вечером 19 октября на улице Ленинградской, где первоначально огнём были охвачены два дома на площади 200 квадратных метров. В течение часа пожар распространился на три домовладения и автомобиль, что потребовало введения повышенного номера сложности.

МЧС ликвидирует крупный пожар в частных домах в Сочи. Видео © Telegram / МЧС Краснодарского края

«В 18:27 по прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло возгорание 2-х частных домов на площади 200 квадратных метров. В 19:14 огнём охвачено 3 частных домовладения и 1 автомобиль. Объявлен повышенный ранг пожара №2. Площадь пожара 350 квадратных метров», — говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыли 69 спасателей и 21 единица техники, включая 43 сотрудника МЧС России. К 19:44 пожар удалось локализовать, и в настоящее время продолжаются работы по его полной ликвидации.

В результате пожара в жилом доме Новосибирска госпитализированы три человека
В результате пожара в жилом доме Новосибирска госпитализированы три человека

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае, в селе Чикичей Сретенского муниципального округа произошёл пожар в двухквартирном жилом доме, в результате которого погибли трое малолетних детей. Согласно предварительным данным, дети 2021, 2023 и 2024 годов рождения были оставлены без присмотра взрослых — мать заперла их в помещении. Двое малышей погибли на месте происшествия, а третий скончался во время транспортировки в центральную районную больницу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar