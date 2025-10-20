Трамп воспользовался коротким трапом самолёта во Флориде из-за угрозы покушения

Дональд Трамп воспользовался укороченной лестницей при посадке на президентский борт Air Force One в международном аэропорту Палм-Бич во Флориде. Как сообщает Fox News, меры были приняты в связи с усилением режима безопасности после обнаружения оборудованной охотничьей вышки с видом на зону посадки самолёта.

Решение об изменении стандартной процедуры посадки было принято Секретной службой США. Потенциальная угроза была идентифицирована до прибытия американского лидера в Палм-Бич, где расположена его личная резиденция.