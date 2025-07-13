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13 июля, 03:30

Трамп высказался о расследовании покушения на него в 2024 году

Трамп заявил, что доволен выводами служб по делу о покушении годичной давности

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Президент США Дональд Трамп год спустя выразил удовлетворение информацией, предоставленной правоохранительными органами по делу о покушении на него. В интервью Fox News республиканец сообщил, что получил доклады от ФБР, Секретной службы и Министерства юстиции.

Хозяин Белого дома отметил, что в ходе расследования были выявлены ошибки, в частности отсутствие должного взаимодействия с местной полицией, что признали сами ответственные ведомства. Тем не менее американский лидер выразил уверенность в профессионализме сотрудников и признал, что у них был непростой день.

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Ранее стало известно, что агенты Секретной службы США не понесли серьёзных последствий, несмотря на покушение на республиканца. Отмечается, что некоторые из них даже были повышены в должности. Лишь немногие сотрудники были отстранены.

Тимур Хингеев
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