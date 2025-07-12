Некоторых даже повысили: Агенты Секретной службы избежали наказания после покушения на Трампа
CNN: Покушение на Трампа привело к повышениям в рядах Секретной службы США
Покушение на Трампа в июле 2024 года. Обложка © AP/TASS
Несмотря на покушение на президента США Дональда Трампа в Пенсильвании в июле 2024 года, агенты Секретной службы США, по информации CNN, не понесли серьёзных последствий. Источники телеканала в правоохранительных органах утверждают, что некоторые из них даже были повышены в должности.
«Никого из тех агентов не призвали к ответственности, некоторых даже повысили», — цитирует телеканал неназванного бывшего высокопоставленного чиновника Секретной службы.
После покушения на Трампа, по данным CNN, основная часть дисциплинарных взысканий в Секретной службе пришлась на агентов из Питтсбурга, что вызвало обвинения в том, что их сделали «козлами отпущения». Сообщается, что лишь немногие сотрудники, непосредственно отвечавшие за безопасность американского лидера в тот день, были отстранены. Некоторые уволенные агенты подали апелляции.
Напомним, на жизнь нынешнего лидера Штатов покушались дважды. Первый раз — в июле 2024 года во время выступления в Пенсильвании. Тогда Трамп был ранен в ухо. Во второй раз в него выстрелил одержимый конфликтом на Украине Райан Уэсли Раут. Это произошло 15 сентября прошлого года рядом с гольф-клубом.