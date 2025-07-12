Некоторых даже повысили: Агенты Секретной службы избежали наказания после покушения на Трампа

После покушения на Трампа, по данным CNN, основная часть дисциплинарных взысканий в Секретной службе пришлась на агентов из Питтсбурга, что вызвало обвинения в том, что их сделали «козлами отпущения». Сообщается, что лишь немногие сотрудники, непосредственно отвечавшие за безопасность американского лидера в тот день, были отстранены. Некоторые уволенные агенты подали апелляции.