«Верит в богоизбранность»: Американист назвала смешным постер с Трампом в образе Супермена

Успех Дональда Трампа на президентских выборах в США во многом связан с созданием вокруг него образа мессии и богоизбранного лидера, который необходимо поддерживать. Так объяснила политолог-американист Анастасия Гафарова цель публикации Белым домом изображений Трампа в образе Супермена.

«Трамп создаёт вокруг себя образ богоизбранного лидера. Это обусловлено не только покушениями на него, но и самим путём, так сказать, от грешника до проводника консервативных ценностей, что укладывается чуть ли не в евангелистские пророчества. Сам Трамп, безусловно, верит в свою богоизбранность», — сказала политолог «Газете.ru».

По словам Гафаровой, в нынешний период, когда проявляется некоторая слабость и нерешительность президента США, подобные публикации Трампа в образах супергероев или папы Римского выглядят несколько смешно.

Она добавила, что Трамп маскирует свою слабость импульсивными действиями или откровенным самолюбованием, что выглядит комично даже для его сторонников. Гафарова заключила, что для того, чтобы быть высеченным на горе Рашмор, необходимо совершить нечто великое, а не просто объявить себя таковым.